da cna cento proposte per snellire la burocrazia

Cna chiama a raccolta sindaco e amministratori per snellire i percorsi burocratici. L’incontro si è svolto nella sede dell’associazione, con rappresentati i Comuni della costa, escluso Riccione. "Nonostante gli sforzi innegabili, con 15 interventi legislativi dal 1990, la burocrazia continua, pur con miglioramenti sensibili, a rappresentare una fragilità strutturale e un freno allo sviluppo della nostra economia e del fare impresa – spiega Davide Ortalli, direttore di Cna Rimini – Banche dati con linguaggi diversi ed incapaci di comunicare, storture procedurali, richieste di informazioni e documenti già in possesso della Pubblica amministrazione, il tema gigantesco delle responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici a rallentare l’operatività, situazioni estreme in ambito urbanistico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

