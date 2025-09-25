Da Cesena all’Australia le foto del concorso ‘Cliciak-Scatti di cinema’ all’Italian film festival di Canberra
Nei giorni in cui il mondo del cinema rivolge l’ultimo saluto a Claudia Cardinale, la mostra fotografica della ventottesima edizione di ‘Cliciak – Scatti di cinema. Concorso nazionale per fotografi di scena’, approda all’edizione 2025 dell’Italian Film Festival che si tiene annualmente in otto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: cesena - australia
