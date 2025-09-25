Da Camp Bucca all’Onu | al-Sharaa simbolo di un’era paradossale

La prima persona che Ahmed al-Sharaa ha incontrato domenica al suo arrivo a New York è l’uomo che lo ha sbattuto nel buco nero della prigione irachena di Camp Buqqa. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Da Camp Bucca all'Onu: al-Sharaa simbolo di un'era paradossale

