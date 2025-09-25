Da Brown a Cancar ecco i 7 nuovi acquisti di Milano Guduric | La squadra prima dei singoli fidiamoci
L'Olimpia alza il velo sugli acquisti estivi: oltre alla guardia serba campione d'Europa in carica col Fenerbahce, le prime parole anche di Lorenzo Brown, Booker, Ellis, Cancar, Dunston e Totè. Stavropoulos: "Un bel mix di esperti e giovani, faremo tutto il possibile per onorare il Signor Armani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: brown - cancar
Media Day per presentare i nuovi giocatori dell'Olimpia a Scalo-Milano. "La squadra davanti ai singoli": è il mantra di Guduric, Brown, Booker, Ellis, Dunston, Cancar, Totè ? Leggi il Report Qui http://shorturl.at/itUGH #insieme #ForzaOlimpia - X Vai su X
Il roster 2025/26 dell’EA7 Emporio Armani Milano n° 17 - Giampaolo Ricci n° 31 - Shavon Shields n° 23 - Marko Guduric n° 6 - Devin Booker n° 0 - Vlatko Cancar n° 2 - Lorenzo Brown n° 1 - Niccolò Mannion n° 3 - Quinn Ellis n° 7 - Stefano Tonut n° 10 - Le - facebook.com Vai su Facebook