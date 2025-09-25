Da Brown a Cancar ecco i 7 nuovi acquisti di Milano Guduric | La squadra prima dei singoli fidiamoci

L'Olimpia alza il velo sugli acquisti estivi: oltre alla guardia serba campione d'Europa in carica col Fenerbahce, le prime parole anche di Lorenzo Brown, Booker, Ellis, Cancar, Dunston e Totè. Stavropoulos: "Un bel mix di esperti e giovani, faremo tutto il possibile per onorare il Signor Armani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

