le novità di honkai: star rail: leak su cyrene e i personaggi della versione 3.7. Le ultime indiscrezioni riguardanti Honkai: Star Rail rivelano dettagli importanti sulla prossima versione 3.7, attualmente in fase di test beta. Dopo l’introduzione della patch 3.6, che ha aperto la strada alle missioni finali di Amphoreus e all’arrivo di due nuovi personaggi, gli appassionati si concentrano ora sui leak relativi a Cyrene e ai potenziamenti previsti per i personaggi più forti del gioco. le caratteristiche di cyrene in honkai: star rail. il kit completo di cyrene svelato dai leak. I leak confermano che Cyrene sarà una personaggio di livello 5 stelle, appartenente alla via del Ricordo ( Remembrance ) e specializzata nel ruolo di supporto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cyrene, il personaggio di supporto più forte di honkai: star rail