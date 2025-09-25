cyberbullismo gli insegnanti a lezione dalla polizia postale

Firenze, 25 settembre 2025 - Contrastare il cyberbullismo partendo dalla formazione di chi ogni giorno lavora accanto ai ragazzi. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto stamani all’auditorium Dino Compagni dell’ISC CompagniCarducci di Firenze, dove la dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana, Eva Claudia Cosentino, e la presidente dell’associazione “Riaccendi il Sorriso”, Rosaria Sommariva, hanno incontrato i dirigenti scolastici e i docenti referenti per il cyberbullismo degli istituti di ogni ordine e grado della provincia fiorentina. L’iniziativa rientra nel “Progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici della Regione Toscana” e ha fornito ai partecipanti una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per riconoscere, gestire e contrastare le forme di violenza tecnomediata, proteggere i dati personali e promuovere un utilizzo più consapevole e prudente dei social e delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

