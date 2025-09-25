Cyberbullismo gli insegnanti a lezione dalla polizia postale
Firenze, 25 settembre 2025 - Contrastare il cyberbullismo partendo dalla formazione di chi ogni giorno lavora accanto ai ragazzi. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto stamani all’auditorium Dino Compagni dell’ISC CompagniCarducci di Firenze, dove la dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana, Eva Claudia Cosentino, e la presidente dell’associazione “Riaccendi il Sorriso”, Rosaria Sommariva, hanno incontrato i dirigenti scolastici e i docenti referenti per il cyberbullismo degli istituti di ogni ordine e grado della provincia fiorentina. L’iniziativa rientra nel “Progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici della Regione Toscana” e ha fornito ai partecipanti una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per riconoscere, gestire e contrastare le forme di violenza tecnomediata, proteggere i dati personali e promuovere un utilizzo più consapevole e prudente dei social e delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Social, dipendenza dalla rete, cyberbullismo, perdita di privacy... tutto quello che c'è da sapere sui pericoli del web racchiuso in una guida pratica per i genitori e gli insegnanti. SCARICA QUI L'OPUSCOLO: - X Vai su X
Bullismo a scuola: cosa cambia con la nuova legge? Dal 14 giugno 2024 è in vigore la legge n. 70/2024, che introduce nuovi obblighi per scuole, dirigenti e docenti nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Cosa devono fare gli ins - facebook.com Vai su Facebook
