Cyberattacco a Jaguar Land Rover Londra | Impatto significativo

Milano, 25 set. (askanews) - Il governo britannico ha definito "significativo" l'impatto del cyberattacco che ha colpito Jaguar Land Rover, bloccando sistemi produttivi e vendite e mettendo in allarme l'intera filiera automobilistica. Il gruppo, controllato dall'indiana Tata Motors, aveva annunciato il 2 settembre di essere stato colpito da un attacco informatico che ha costretto al blocco dei sistemi e alla sospensione delle attività di vendita e produzione. La crisi si aggiunge alle difficoltà legate ai nuovi dazi statunitensi. Il Department for Business and Trade e l'associazione SMMT hanno convocato una riunione straordinaria con i fornitori, mentre esperti di cybersicurezza governativi sono al lavoro con l'azienda per ripristinare le operazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

