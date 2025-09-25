Cuta | esce il nuovo singolo 1% e racconta i retroscena della sua vita post Nuova Scena

Un brano intenso e diretto, che intreccia vulnerabilità personale e radicalismo critico. Dopo "Sonniferi", il singolo che ha confermato la sua scrittura tagliente e senza filtri, e dopo uno spoiler pubblicato sul suo account TikTok, Cuta torna con "1%" (https:bfan.link1-175; Gold Leaves Academy), il nuovo singolo disponibile ovunque da venerdi 26 settembre. Un brano che consolida il percorso di Cuta nella scena, portando un rap solido, consapevole e lontano da facili pose. "1%" racconta la fase successiva alla vittoria della seconda edizione di Nuova Scena, su Netflix, quando riconoscibilità e reale comprensione artistica non sempre coincidono.

