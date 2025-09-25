Cuore e colpi da manga | non crederai a quello che si nasconde dietro il gesto di Berrettini

Cuore, colpi e passione per gli anime: Berrettini vince al Japan Open e celebra con un saluto che arriverebbe direttamente da un famoso fumetto. Non accadeva dallo scorso mese di maggio, ma adesso, finalmente, possiamo dirlo: Matteo Berrettini è tornato a vincere, cosa che non accadeva dagli Internazionali d’Italia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo una falsa e deludente, per quanto prevedibile, sconfitta in Cina, al Japan Open di Tokyo il martello romano ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar, chiudendo con il risultato di 6-4; 6-2 e ritrovando, si spera, quelle sensazioni che gli erano mancate dopo i tre mesi di stop e la brutta sconfitta della scorsa settimana contro Svrcina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

