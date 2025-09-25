Cultura e cinema internazionale parte la rassegna ’50 Giorni a Firenze’
FIRENZE – Firenze si prepara a vivere un autunno cinematografico internazionale. Dal 7 ottobre all’11 dicembre 2025 torna la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze, ospitata principalmente al cinema La Compagnia e in altre sale cittadine. L’iniziativa, coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, è resa possibile grazie a Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione rR Firenze e Camera di Commercio. La rassegna propone nove festival internazionali, con opere in anteprima che spaziano dal documentario ai cortometraggi e alle fiction, promuovendo cultura e arte cinematografica. Si parte con la 16esima edizione del Festival Middle East Now (7-12 ottobre), che unisce cinema, documentari, teatro, mostre e food per raccontare il Medio Oriente contemporaneo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
