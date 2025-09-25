Cultura all' Expo Osaka la Regione porta anche il liscio dell' Orchestra Casadei in Giappone

La Fondazione Cineteca di Bologna, la Fondazione Nazionale della Danza – Aterballetto, l’Orchestra Casadei e l’Orchestra Toscanini-Next. E poi l’Orchestra Cherubini, la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, e i disegni manga, ponte culturale con il Giappone. Con queste realtà la Regione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it