Cultura all' Expo Osaka la Regione porta anche il liscio dell' Orchestra Casadei in Giappone

Cesenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Cineteca di Bologna, la Fondazione Nazionale della Danza – Aterballetto, l’Orchestra Casadei e l’Orchestra Toscanini-Next. E poi l’Orchestra Cherubini, la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, e i disegni manga, ponte culturale con il Giappone. Con queste realtà la Regione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it



In questa notizia si parla di: cultura - expo

