Cucinelli tracolla in Borsa affondato dagli hedge fund | Viola le sanzioni alla Russia

Ildifforme.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tonfo in Borsa che ha fatto più rumore dello scoppio di una mina. Le azioni di Brunello Cucinelli sono state sospese dalle contrattazioni in Borsa in attesa di un comunicato. Ma una nota per chiarire cosa? Chi ha spinto giù dalla ringhiera il titolo della società del lusso italiano? E’ successo tutto per mano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cucinelli tracolla in borsa affondato dagli hedge fund viola le sanzioni alla russia

© Ildifforme.it - Cucinelli tracolla in Borsa, affondato dagli hedge fund: “Viola le sanzioni alla Russia”

In questa notizia si parla di: cucinelli - tracolla

Paperoni in borsa, Cucinelli avvicina le prime 10 posizioni - Brunello Cucinelli "e famiglia", con la sua casa di moda, si avvicina alle prime dieci posizioni della classifica degli investimenti in Borsa secondo Milano Finanza che ha stilato la consueta ... Riporta ansa.it

Borsa: Milano cede l'1,36%, in luce Cucinelli, giù le banche - 387 punti, al pari delle altre Borse con la guerra fra Iran e Israele che continua a impensierire gli investitori. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cucinelli Tracolla Borsa Affondato