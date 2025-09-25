Cucinelli | pieno rispetto regole Ue per le attività nel mercato russo
Milano, 25 set. (askanews) – La casa di moda Brunello Cucinelli, ha confermato “con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all’attività nel mercato russo” e ha detto di valutare “azioni legali a tutela della sua reputazione e degli interessi di tutti i suoi stakeholder”. Questi i punti chiave della nota diffusa dalla maison umbra dopo che il titolo era stato sospeso a Piazza Affari, affossato da un report di Morpheus Research che la accusava di avere violato le sanzioni imposte dall’Ue alla Russia, mantenendo i negozi aperti e praticando sconti aggressivi per smaltire il magazzino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
