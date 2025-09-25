Morpheus Research mette nel mirino Brunello Cucinelli. La società, fondata da un gruppo di analisti che puntano a indagare su comportamenti scorretti sui mercati finanziari, ha pubblicato un lungo report sulla società del lusso italiana, accusata di violare le sanzioni contro la Russia e di attuare una politica di "sconti aggressivi" per smaltire un "magazzino gonfio" che rischia "di indebolire il posizionamento esclusivo del marchio". Morpheus, che ha svolto un'indagine di oltre tre mesi su Cucinelli, ha assunto una posizione ribassista sul titolo, caduto in Borsa del 5% dopo il report. Il report si apre ricordando le accuse dell'hedge fund Pertento Partners, apparse qualche giorno fa sul Financial Times, secondo cui Cucinelli continua a operare in Russia in violazione delle sanzioni Ue sui beni di lusso e la risposta data sullo stesso giornale dal ceo, Luca Lisandroni, secondo cui i negozi russi di Cucinelli sono chiusi e le vendite, diminuite dal 9% del 2021 al 2%, sono conformi alle sanzioni Ue, che vietano di commerciare beni del valore superiore ai 300 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cucinelli nel mirino, l'accusa: aggira le sanzioni sulla Russia. L'azienda: falso