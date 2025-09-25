Rinunciare alla lavastoviglie è impossibile. con questo modello in super offerta sarà possibile avere l’elettrodomestico anche in piccoli spazi. Lavare i piatti e le pentole tutti a mano? No, grazie. Non vorremmo mai fare un torto a Josephine Cochrane che ha progettato per prima un modello funzionante alla fine dell’Ottocento. La lavastoviglie esiste, ci permette di risparmiare molto tempo e fatica, perché non usarla? Certo può essere difficile incastrarla in una cucina di dimensioni ridotte ma basta scegliere il modello giusto. Siamo abituati alle comodità, questa è la verità. Tornare indietro è difficile quando si scoprono modi per risparmiare tempo e fatica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cucina mini, comodità maxi: la lavastoviglie che cambia le regole in super offerta