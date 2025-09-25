Un tegame in alluminio progettato per unire funzionalità e attenzione all’estetica: la proposta di oggi di Amazon è perfetta per chi ama mettersi ai fornelli. Questo tegame firmato Aeternum, da ben 32 centimetri, è realizzato in alluminio con rivestimento esterno in silicone grigio e dettagli neri. Il prezzo è davvero conveniente: su Amazon lo trovi a 21,24 euro, con uno sconto del 22% rispetto a quello di listino. Incluso nel prezzo anche il coperchio in vetro temperato, con bordo in acciaio inox e valvola di sfiato. Aggiungilo subito al carrello Design e materiali: un equilibrio tra praticità e stile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cucina come uno chef con il tegame antiaderente in offerta: 22% di sconto solo su Amazon