Cuadrado è stato espulso in Torino Pisa: cartellino rosso sventolato per l’ex Juventus, qual è stata la reazione dei tifosi granata. Un passato che non passa, un’accoglienza ostile e un’espulsione che fa rumore. La nuova avventura di Juan Cuadrado con la maglia del Pisa è iniziata nel modo più turbolento possibile. Nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, l’ex esterno della Juventus è stato espulso per proteste, uscendo dal campo tra i fischi e gli “olè” di scherno del pubblico granata. Fischi ed espulsione: una serata da incubo. Fin dal suo ingresso in campo, il pubblico granata non ha perdonato al colombiano i suoi otto anni di militanza con gli odiati rivali bianconeri, sommergendolo di fischi a ogni tocco di palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cuadrado espulso in Torino Pisa: cartellino rosso per l’ex Juventus, la reazione del tifo granata è un chiaro rimando al passato bianconero… Cosa è successo