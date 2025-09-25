Cuadrado espulso in Torino Pisa | cartellino rosso per l’ex Juventus la reazione del tifo granata è un chiaro rimando al passato bianconero… Cosa è successo
Cuadrado è stato espulso in Torino Pisa: cartellino rosso sventolato per l’ex Juventus, qual è stata la reazione dei tifosi granata. Un passato che non passa, un’accoglienza ostile e un’espulsione che fa rumore. La nuova avventura di Juan Cuadrado con la maglia del Pisa è iniziata nel modo più turbolento possibile. Nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, l’ex esterno della Juventus è stato espulso per proteste, uscendo dal campo tra i fischi e gli “olè” di scherno del pubblico granata. Fischi ed espulsione: una serata da incubo. Fin dal suo ingresso in campo, il pubblico granata non ha perdonato al colombiano i suoi otto anni di militanza con gli odiati rivali bianconeri, sommergendolo di fischi a ogni tocco di palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Torino Pisa LIVE 1-0: ultimi minuti di gioco, espulso Cuadrado. Decide il gol di Casadei
