Ct Zavaglia al debutto in serie A1 | Siamo un gruppo unito

Dal 5 ottobre, la squadra maschile del Circolo Tennis Dario Zavaglia debutterà in A1. Ne fanno parte il bosniaco Nerman Fatic, primo giocatore per la quarta stagione salito quest’anno al n. 230 nella classica Atp, Carlo Alberto Caniato (n. 470), Daniel Bagnolini, Luca Tomasetto, Niccolò Satta, Luigi Valletta, Pietro Licciardi, Matteo Mucciarella e Leone Spadoni. "È la prima volta nella massima serie per un club ravennate – spiega il direttore tecnico Omar Urbinati –. A parte Fatic, gli altri giocatori provengono tutti dal vivaio del circolo. Se sarà in salute, la squadra è competitiva: i giocatori sono gli stessi dello scorso anno ma quasi tutti hanno alzato il livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

