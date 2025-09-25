Crunchyroll manga debutto il 9 ottobre 2025
crunchyroll rafforza la sua posizione nel mercato dello streaming con il rilancio di crunchyroll manga. Nel corso del 2025, Crunchyroll ha confermato il suo ruolo di leader nel settore dello streaming di anime e manga, grazie a importanti iniziative e lanci strategici. Tra le novità più significative emerge il ritorno di Crunchyroll Manga, ora disponibile come applicazione indipendente, destinata a rivoluzionare l’esperienza dei lettori di fumetti giapponesi. Questa piattaforma sarà accessibile dal 9 ottobre 2025 in Nord America, offrendo un vasto catalogo di titoli provenienti dai principali editori del settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
