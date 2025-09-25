Crui la presidente è la rettrice di Ferrara Collaborerò con la ministra

Larga maggioranza per Laura Ramaciotti, economista e candidata gradita al governo. “Al centro del mio mandato le riforme del Fondo di finanziamento e del reclutamento docenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

crui presidente 232 rettriceLaura Ramaciotti nuova presidente della Crui - L'Assemblea della Conferenza dei Rettori ha eletto Laura Ramaciotti, 53 anni, rettrice dell'Università di Ferrara, presidente della Crui. Lo riporta ansa.it

Università, D’Attorre (Pd): buon lavoro a Laura Ramaciotti eletta presidente Crui - Università, D’Attorre (Pd): buon lavoro a Laura Ramaciotti eletta presidente Crui “Esprimiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla neo- partitodemocratico.it scrive

