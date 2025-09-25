Crosetto | una seconda nave partirà verso Global Sumud Flotilla

Quotidiano.net | 25 set 2025

Roma, 25 set. (askanews) - Dopo la fregata Fasan anche una seconda nave della Marina militare italiana, la fregata lanciamissili Alpino, verrà inviata in eventuale soccorso e protezione della Global Sumud Flotilla, la carovana navale internazionale con a bordo anche molti italiani che porta aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'informativa urgente alla Camera sugli attacchi avvenuti nella notte tra il 23 e il 24 settembre contro le navi civili della Flotilla. "Quello che abbiamo potuto fare era di inviare una nave in questo momento, alla quale si aggiungerà un'altra nave, Alpino, che è già partita e che dispone di altre capacità, casomai servissero, ma non è nostra intenzione muovere le navi militari per porre guerra a un paese amico", ha affermato il ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crosetto: una seconda nave partirà verso Global Sumud Flotilla

