Crosetto sulla Flotilla | L' obiettivo è garantire sicurezza ma sia chiaro | il clima è preoccupante
"Il clima è preoccupante e voglio usare questo momento per trasmettere a chi è sulle navi che noi non siamo in grado, una volta usciti dalle acque internazionali ed entrati in quelle nazionali, di garantire la sicurezza: né noi, né altri paesi". Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiuso così, questa mattina, la sua informativa urgente alla Camera sulla vicenda della Flotilla diretta a Gaza, colpita nella notte tra il 23 e il 24 settembre da un attacco non rivendicato, avvenuto in acque internazionali, con l’impiego di droni, ordigni sonori e spray urticanti. Una decina di imbarcazioni sarebbero state colpite, alcune riportando danni significativi a vele e alberi, ma senza feriti tra i presenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
