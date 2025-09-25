Crosetto sulla Flotilla | Il clima è preoccupante Possiamo garantire sicurezza solo in acque internazionali

Ilfoglio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il clima è preoccupante e voglio usare questo momento per trasmettere a chi è sulle navi che noi non siamo in grado, una volta usciti dalle acque internazionali ed entrati in quelle nazionali, di garantire la sicurezza: né noi, né altri paesi".   Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiuso così, questa mattina, la sua informativa urgente alla Camera sulla vicenda della Flotilla diretta a Gaza, colpita nella notte tra il 23 e il 24 settembre da un attacco non rivendicato, avvenuto in acque internazionali, con l’impiego di droni, ordigni sonori e spray urticanti. Una decina di imbarcazioni sarebbero state colpite, alcune riportando danni significativi a vele e alberi, ma senza feriti tra i presenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

crosetto sulla flotilla il clima 232 preoccupante possiamo garantire sicurezza solo in acque internazionali

© Ilfoglio.it - Crosetto sulla Flotilla: "Il clima è preoccupante. Possiamo garantire sicurezza solo in acque internazionali"

In questa notizia si parla di: crosetto - flotilla

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

crosetto flotilla clima 232FLOTILLA, CROSETTO: IN ACQUE ISRAELIANE NON POSSIAMO GARANTIRNE LA SICUREZZA - Non saremo in grado, una volta che la Flotilla sarà uscita dalle acque internazionali, di garantirne la sicurezza, questo vorrei che fosse chiaro. Come scrive 9colonne.it

Flotilla, Crosetto alla Camera: “Non possiamo garantire sicurezza fuori dalle acque internazionali. Il clima &#232; preoccupante” - Nel suo intervento, Crosetto ha spiegato: “Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo il vostro aiuto, al di là delle contrapposizioni politiche. Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Flotilla Clima 232