Crosetto sulla Flotilla | Era necessario rischiare vite? Non possiamo garantire la sicurezza fuori dalle acque internazionali

« Continueremo a lavorare perchè non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

crosetto flotilla era necessarioFlotilla, Crosetto alla Camera: "Era necessario rischiare vite?". E invia un altra nave - Il ministro tiene un discorso alle Camere sulla situazione in Medioriente dopo che le imbarcazioni in viaggio verso Gaza sono state attaccate da droni e bombe ... Come scrive msn.com

Crosetto: "Ferma condanna all'attacco contro la Flotilla, ma in acque israeliane non garantiamo sicurezza" - “Continueremo a lavorare affinché non accada nessun incidente alla Flotilla, però non siamo in grado di garantire la sicurezza fuori dalle acque internazionali" ... Segnala affaritaliani.it

