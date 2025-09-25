Crosetto | su Flotilla occorre fare ragionamenti di buonsenso

Milano, 25 set. (askanews) - "Sto parlando con tutte le persone che hanno conoscenze a bordo e possono interloquire, perché io penso, occorra fare ragionamenti di buonsenso, quindi ogni canale è buono per fare ragionamenti di buonsenso. Così come ho fatto con altri deputati e senatori dell'opposizione che hanno dei loro riferimenti, dei loro amici a bordo: mi sono limitato a manifestare le mie preoccupazioni". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un a margine, dopo l'informativa urgente al Senato della Repubblica Italiana riguardo alla situazione della Global Sumud Flotilla, e dopo essere stato visto parlare con Stefano Patuanelli, senatore della Repubblica per il Movimento 5 Stelle.

In questa notizia si parla di: crosetto - flotilla

