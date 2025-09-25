Crosetto riferisce alle Camere su caso Flottila Precisazione CEI

Il caso della Global Flotilla è al centro del dibattito politico. Oggi il Ministro della Difesa Crosetto ha riferito in Parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crosetto riferisce alle Camere su caso Flottila. Precisazione CEI

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Dopo gli scioperi per Gaza il governo finalmente si muove: Crosetto difende la Flotilla e riferisce in Parlamento

#Tg2000 - #Crosetto riferisce alle #Camere su caso #Flottila. Precisazione #CEI #25settembre #Tv2000 #GlobalFlotilla #politica #Parlamento @UCSCEI @tg2000it - X Vai su X

Elly Schlein. . Il mio intervento in risposta all’informativa del ministro della difesa Crosetto sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla. Vai su Facebook

