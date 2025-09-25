Crosetto | Non garantiamo sicurezza in acque israeliane No a Gaza come clava contro di noi Conte | Flotilla non è contro il governo  

L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini»

crosetto garantiamo sicurezza acqueAttacchi alla Flotilla, Crosetto: "Non garantiamo tutela in acque israeliane" - Dopo i recenti attacchi contro la Global Sumud Flotilla il ministro Guido Crosetto si esprime per la tutela della nave italiana colpita. Da youtg.net

Crosetto: "Ferma condanna all'attacco contro la Flotilla, ma in acque israeliane non garantiamo sicurezza" - “Continueremo a lavorare affinché non accada nessun incidente alla Flotilla, però non siamo in grado di garantire la sicurezza fuori dalle acque internazionali" ... Scrive affaritaliani.it

