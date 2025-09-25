Crosetto | Inviata un’altra nave a tutela degli italiani a bordo Consegnare gli aiuti a Cipro è la cosa migliore

A tempo di record il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferito alla Camera e al Sentato sulla Flotilla, dopo gli attacchi subiti, e la scelta di Palazzo Chigi di inviare subito la fregata Fasan per la copertura. Non militare, ça va sans dire, come ha chiarito ieri la premier Meloni da New York. “Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche”, ha detto rivolgendosi alle opposizioni. “Il clima è preoccupante. E dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali di garantire la sicurezza delle imbarcazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

