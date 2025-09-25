Crosetto in Aula | Clima preoccupante attorno a Flotilla
"Israele potrebbe considerare un atto ostile l'ingresso nelle loro acque, si fermino a Cipro"
Tajani e Crosetto in Aula : "Spese militari necessarie per la difesa del Paese"
Attacco a Sumud,Crosetto domani in Aula
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Alla luce delle gravi vicende che hanno interessato la Global Sumud Flotilla, come forze di opposizione abbiamo chiesto l'intervento del governo in Aula. Domattina il ministro della difesa Crosetto renderà un'informativa in merito, e interverrò nel dibattito.
Nuovo attacco alla #Flotilla. #Tajani: "Israele garantisca tutela". #Crosetto: "Fregata italiana in soccorso". Domani riferirà alle Camere. La protesta delle opposizioni in aula: "Premier non può tacere".
Crosetto: 'Continueremo a sostenere il Libano anche da soli' - Se l'Onu deciderà di ritirarla, proporrò al Parlamento un ampliamento della missione bilaterale che ha l'Italia, perché non ...