Crosetto | Governo condanna attacchi alla Flotilla inaccettabile colpire civili in mare aperto – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 “Nella notte tra il 23 e 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flottiglia e riportato da più fonti stampa, il convoglio umanitario diretto a Gaza è stato oggetto di un attacco in acque internazionali a sud di Creta, al momento non rivendicato. . Il Governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna per quanto avvenuto. Azioni di questo tipo, condotte contro le comunità civili in mare aperto, sono totalmente inaccettabili.” Così il ministro della difesa, Guido Crosetto, durante il suo intervento alla Camera per l'informativa urgente in ordine agli attacchi contro la Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online

