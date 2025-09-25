Crosetto e la Flotilla | In acque israeliane non potremo garantire sicurezza Inviata una seconda nave Schlein attacca Meloni

L'informativa del ministro in Parlamento. Calenda: momento di responsabilità per il governo ma anche per le opposizioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Crosetto e la Flotilla: «In acque israeliane non potremo garantire sicurezza». Inviata una seconda nave. Schlein attacca Meloni

In questa notizia si parla di: crosetto - flotilla

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

#Flotilla, diffida legale a #Meloni, #Tajani, #Crosetto e ambasciatore di #TelAviv: LA LETTERA DEI LEGALI #SumudFlotilla @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @Antonio_Tajani @ItalyMFA @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @ItalyinIsrael https://ageei.eu/flotill - X Vai su X

Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla 'Flotilla' ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che si sta dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso". - facebook.com Vai su Facebook

Guido Crosetto alla Flotilla. "In acque israeliane né l'Italia né altri vi potranno proteggere" - Il ministro interviene in Parlamento, annuncia l'invio di una seconda nave militare, ma avverte la missione umanitaria che, fuori dalle acque internazionali, ... Segnala huffingtonpost.it

Flotilla, Crosetto: “Inviamo anche nave Alpino, ma non possiamo proteggerli se entrano in acque israeliane” - Il ministro della Difesa Crosetto, in un'informativa alla Camera, ha spiegato cosa sta facendo il governo per proteggere gli italiani a bordo della Global ... fanpage.it scrive