Crosetto | azzardo usare Gaza contro noi
13.5 "Ha ragione la premier quando dice che è pericoloso e inaccettabile che venga usata la situazione di Gaza come una clava contro il governo italiano che nulla ha fatto se non aiutare la popolazione. Siamo stati i primi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Crosetto, dopo l'informativa al Senato. "Non c'è mai stato un giorno in cui la premier Meloni e il ministro Tajani non si siano spesi per cercare di arrivare alla tregua e alla pace", sottolinea. "Noi complici?Sono parole violente nelle menti di persone deboli,pericolose". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Meloni: «Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo» - La premier Giorgia Meloni da New York per l'assemblea generale dell'Onu torna sugli argomenti più caldi sul tavolo. msn.com scrive
Hackerato l'account X del ministro Crosetto, post falsi su Armani e Gaza - L'account X del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato hackerato e utilizzato per diffondere post fraudolenti su donazioni in criptovalute. Come scrive hwupgrade.it