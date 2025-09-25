Crosetto allerta la Camera | Clima preoccupante non possiamo garantire la sicurezza Manderemo un’altra nave

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fornito un’ informativa urgente alla Camera dei Deputati in merito al grave attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, una coalizione internazionale civile di navi diretta a Gaza con aiuti umanitari. L’episodio, avvenuto in acque internazionali a sud di Creta, ha visto l’impiego di droni, bombe sonore e spray urticanti contro le imbarcazioni, evidenziando una preoccupante escalation della tensione nell’area. Sono state colpite ben undici navi della spedizione, a bordo delle quali si trovavano anche diversi attivisti e parlamentari italiani. Fortunatamente, il ministro ha confermato che non si è registrato alcun ferito tra i partecipanti alla missione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

