Crosetto al Senato | Piangiamo tutti per i bambini a Gaza stiamo contribuendo a cambiare le cose – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Questa guerra fa male a tutti noi, non c'è qualcuno che ha una sensibilità superiore agli altri quando guarda la morte di un bambino palestinese. Non c'è nessuno di noi che abbia la coscienza chiusa o non pianga quando vede scene come quelle che vediamo in televisione. Non c'è nessuno che non si è sentito provocato allo stesso modo davanti a questo". Lo ha detto il ministro Crosetto, alzando i toni dopo le proteste di alcuni senatori nel corso della sua informativa. "Noi abbiamo, purtroppo, una limitazione della nostra possibilità di reazione come avreste voi se foste al governo. 🔗 Leggi su Open.online

