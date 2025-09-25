Crosetto al Senato Flotilla | Non possiamo garantire la sicurezza in acque israeliane E su Gaza | Non siamo la Knesset

ROMA – Nell’Aula del Senato, dopo la richiesta delle opposizioni di un intervento del governo su Gaza e la Flotilla, è intervenuto il ministro della difesa, Guido Crosetto. Affermando, in sostanza, che l’Italia ragiona con il governo israeliano per far cessare la guerra e gli attacchi, ma il Parlamento italiano non è la Knesset e . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Crosetto al Senato, Flotilla: “Non possiamo garantire la sicurezza in acque israeliane”. E su Gaza:”Non siamo la Knesset”

In questa notizia si parla di: crosetto - senato

Attacchi alla Flotilla, l’informativa di Crosetto al Senato e le repliche – la diretta

Crosetto in Senato... - X Vai su X

“Questa notte è stata colpita una barca battente bandiera italiana della Global Sumud Flotilla, quella su cui è imbarcato il nostro Marco Croatti. È inaccettabile, Crosetto dia disponibilità a riferire in Senato su quello che è accaduto. È una questione di difesa na - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: su Flotilla “Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane” - In diretta l'informativa di Guido Crosetto dalla Camera dopo gli attacchi della scorsa notte a danno della Global Sumud Flotilla e di alcune imbarcazioni ... Scrive fanpage.it

Flotilla, Crosetto: “Inviamo anche nave Alpino, ma non possiamo proteggerli se entrano in acque israeliane” - Il ministro della Difesa Crosetto, in un'informativa alla Camera, ha spiegato cosa sta facendo il governo per proteggere gli italiani a bordo della Global ... Riporta fanpage.it