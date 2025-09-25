Crosetto | 2 navima no guerra a Israele

9.43 L'attacco contro Global Sumud Flotilla "riguarda da vicino il nostro Paese" e "la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali". Così il ministro della Difesa, Crosetto,alla Camera sulla carovana marittima con aiuti a Gaza e suggerisce di deviare per Cipro. Su Flotilla anche parlamentari ed europarlamentari.Il clima è preoccupante.In acque israeliane non garantiamo sicurezza, tuteliamo solo gli italiani, ma non per fare guerra a un Paese amico". "Era necessario mettere a repentaglio incolumità italiani per portare aiuti?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it