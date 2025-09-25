Crociera da incubo | passeggera bloccata su uno scivolo sospeso in mare le immagini fanno il giro del web

Affaritaliani.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panico su una nave da crociera: una donna rimane bloccata su uno scivolo sospeso in mare. Il video supera i 7 milioni di visualizzazioni sui social. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

crociera da incubo passeggera bloccata su uno scivolo sospeso in mare le immagini fanno il giro del web

© Affaritaliani.it - Crociera da incubo: passeggera bloccata su uno scivolo sospeso in mare, le immagini fanno il giro del web

In questa notizia si parla di: crociera - incubo

Incubo a bordo della nave da crociera, oltre 140 persone con diarrea e vomito: “Motivo sconosciuto”

Vomito e diarrea: la vacanza in crociera si trasforma in incubo per 140 passeggeri

Crociera da incubo, 140 passeggeri si ammalano in nave: giallo a bordo

crociera incubo passeggera bloccataCrociera da incubo: passeggera bloccata nello scivolo, il video fa impazzire TikTok - Durante una crociera, una turista è rimasta imprigionata all’interno di uno scivolo trasparente che ... Scrive msn.com

“Mi sembra di soffocare solo a guardare”: passeggera resta bloccata sullo scivolo della crociera e il video fa milioni di visualizzazioni su TikTok - Una donna resta bloccata nell'Ocean Loops di una nave Norwegian Cruise Line: il video virale spaventa gli utenti sui social ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Crociera Incubo Passeggera Bloccata