Cristina Scozia travolta e uccisa da una betoniera chiesta condanna a un anno per Marco Granelli
Il pm di Milano, Mauro Clerici, ha chiesto una condanna a un anno per Marco Granelli, imputato con rito abbreviato in quanto ex assessore alla Mobilità con l'accusa di omicidio colposo stradale per la morte di Cristina Scozia, investita da una betoniera il 20 aprile 2023 sulla ciclabile tra via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano, la Procura chiede condanna per l’assessore Granelli - Cristina Scozia è deceduta il 20 aprile 2023 dopo essere stata travolta da una betoniera mentre girava in bici a Milano ... Si legge su fanpage.it
