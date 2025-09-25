Cristiana Capotondi e il 7 ottobre | Una ferita enorme mia madre era ebrea Oggi dolore su dolore
L’attrice Cristiana Capotondi, in una recente intervista al settimanale F, ha aperto il suo cuore, condividendo il profondo dolore provato a seguito degli attacchi del 7 ottobre 2023. Una data che ha segnato una frattura non solo a livello globale, ma anche profondamente personale per l’attrice, a causa delle origini ebraiche di sua madre, figlia, a sua volta di un matrimonio tra un uomo ebreo e una donna cattolica. È stata una ferita enorme, a cui si è aggiunto dolore su dolore negli eventi successivi. Le immagini dei droni e delle occupazioni, poi, sono diventate parte della sua quotidianità, alimentando un costante senso di angoscia e impotenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: cristiana - capotondi
La Ricetta della Felicità secondo Cristiana Capotondi e Lucia Mascino
Cristiana Capotondi: "La Roma nel Dna grazie a mio nonno. CR7 è il calcio moderno"
La Ricetta Della Felicità, Con Cristiana Capotondi: Trama Cast Ed Anticipazioni!
Un percorso alla ricerca della verità, la scoperta della sorellanza. Marta e Susanna attraverso le parole di Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Lo speciale e le interviste sul #RadiocorriereTv https://bit.ly/3VuqTOW "La ricetta della felicità" da giovedì 25 sett - facebook.com Vai su Facebook
“La famiglia allargata? È all’ordine del giorno. Vuol dire solidarietà e creare rete, accade nei quartieri di Roma. Va tutelata”: così Cristiana Capotondi e Lucia Mascino - L'INTERVISTA @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/23/la-famiglia-allargata-e - X Vai su X
Cristiana Capotondi ricorda la madre ebrea, "7 ottobre ferita enorme, poi si è aggiunto dolore su dolore" - Durante un’intervista, l’attrice Cristiana Capotondi ha ricordato la madre ebrea e parlato del dolore per il 7 ottobre, auspicando comunque la pace ... Scrive virgilio.it
Cristiana Capotondi: l'esordio in tv a 13 anni, la passione per il calcio, l'amore (finito) con Andrea Pezzi, 6 segreti - L'attrice è protagonista della serie «La ricetta della felicità», al via da giovedì 25 settembre su Rai 1 in prima serata ... Secondo corriere.it