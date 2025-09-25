Cristiana Capotondi e il 7 ottobre | Una ferita enorme mia madre era ebrea Oggi dolore su dolore

L’attrice Cristiana Capotondi, in una recente intervista al settimanale F, ha aperto il suo cuore, condividendo il profondo dolore provato a seguito degli attacchi del 7 ottobre 2023. Una data che ha segnato una frattura non solo a livello globale, ma anche profondamente personale per l’attrice, a causa delle origini ebraiche di sua madre, figlia, a sua volta di un matrimonio tra un uomo ebreo e una donna cattolica. È stata una ferita enorme, a cui si è aggiunto dolore su dolore negli eventi successivi. Le immagini dei droni e delle occupazioni, poi, sono diventate parte della sua quotidianità, alimentando un costante senso di angoscia e impotenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

