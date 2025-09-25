Cristiana Capotondi chi è l’ex compagno Andrea Pezzi

Dj, conduttore e attore, Andrea Pezzi è stato per quindici anni il compagno di Cristiana Capotondi. I due si sono amati intensamente e anche dopo l’addio non si sono mai allontanati del tutto, Andrea infatti è rimasto accanto a Cristiana durante la gravidanza e la nascita della figlia Anna, avuta dopo la loro separazione. Chi è Andrea Pezzi. Classe 1973, Andrea Pezzi è nato a Ravenna e nel 1996 ha esordito come dj su Radio Deejay e come vj di MTV. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata con la conduzione di numerosi programmi sia sulla Rai che su Mediaset. In seguito ha scritto diversi libri e fondato ben quattro aziende, iniziando un percorso imprenditoriale di grande successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

