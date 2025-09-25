Cristiana Capotondi chi è l’ex compagno Andrea Pezzi
Dj, conduttore e attore, Andrea Pezzi è stato per quindici anni il compagno di Cristiana Capotondi. I due si sono amati intensamente e anche dopo l’addio non si sono mai allontanati del tutto, Andrea infatti è rimasto accanto a Cristiana durante la gravidanza e la nascita della figlia Anna, avuta dopo la loro separazione. Chi è Andrea Pezzi. Classe 1973, Andrea Pezzi è nato a Ravenna e nel 1996 ha esordito come dj su Radio Deejay e come vj di MTV. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata con la conduzione di numerosi programmi sia sulla Rai che su Mediaset. In seguito ha scritto diversi libri e fondato ben quattro aziende, iniziando un percorso imprenditoriale di grande successo. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: cristiana - capotondi
La Ricetta della Felicità secondo Cristiana Capotondi e Lucia Mascino
Cristiana Capotondi: "La Roma nel Dna grazie a mio nonno. CR7 è il calcio moderno"
La Ricetta Della Felicità, Con Cristiana Capotondi: Trama Cast Ed Anticipazioni!
Un percorso alla ricerca della verità, la scoperta della sorellanza. Marta e Susanna attraverso le parole di Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Lo speciale e le interviste sul #RadiocorriereTv https://bit.ly/3VuqTOW "La ricetta della felicità" da giovedì 25 sett - facebook.com Vai su Facebook
“La famiglia allargata? È all’ordine del giorno. Vuol dire solidarietà e creare rete, accade nei quartieri di Roma. Va tutelata”: così Cristiana Capotondi e Lucia Mascino - L'INTERVISTA @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/23/la-famiglia-allargata-e - X Vai su X
Cristiana Capotondi, la verità sulla figlia Anna: “Tornassi indietro la farei prima” - È diventata mamma a 42 anni, quando ha cominciato a sentire l’esigenza nella sua vita di una “bambina che ti corre incontro”. Lo riporta dilei.it