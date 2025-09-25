Cristiana Capotondi chi è l’ex compagno Andrea Pezzi

Dilei.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dj, conduttore e attore, Andrea Pezzi è stato per quindici anni il compagno di Cristiana Capotondi. I due si sono amati intensamente e anche dopo l’addio non si sono mai allontanati del tutto, Andrea infatti è rimasto accanto a Cristiana durante la gravidanza e la nascita della figlia Anna, avuta dopo la loro separazione. Chi è Andrea Pezzi. Classe 1973, Andrea Pezzi è nato a Ravenna e nel 1996 ha esordito come dj su Radio Deejay e come vj di MTV. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata con la conduzione di numerosi programmi sia sulla Rai che su Mediaset. In seguito ha scritto diversi libri e fondato ben quattro aziende, iniziando un percorso imprenditoriale di grande successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

cristiana capotondi chi 232 l8217ex compagno andrea pezzi

© Dilei.it - Cristiana Capotondi, chi è l’ex compagno Andrea Pezzi

In questa notizia si parla di: cristiana - capotondi

La Ricetta della Felicità secondo Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Cristiana Capotondi: "La Roma nel Dna grazie a mio nonno. CR7 è il calcio moderno"

La Ricetta Della Felicità, Con Cristiana Capotondi: Trama Cast Ed Anticipazioni!

Cristiana Capotondi, la verità sulla figlia Anna: “Tornassi indietro la farei prima” - È diventata mamma a 42 anni, quando ha cominciato a sentire l’esigenza nella sua vita di una “bambina che ti corre incontro”. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiana Capotondi 232 L8217ex