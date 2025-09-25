Sono passati quasi tre mesi dal 13 luglio 2025, data in cui Gian Piero Gasperini ha iniziato ufficialmente il suo ciclo da allenatore della Roma. A distanza di 72 giorni, la mano del tecnico di Grugliasco comincia a vedersi chiaramente. In appena quattro partite di campionato il club giallorosso ha conquistato 9 punti, di cui 6 contro avversari di livello come Bologna e Lazio. L’ impronta gasperiniana non si individua solamente nel rendimento collettivo della squadra, ma anche nelle prestazioni dei singoli. L’ evoluzione di Rensch, la riscoperta di Hermoso e la progressiva rinascita di Lorenzo Pellegrini ne sono un esempio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cristante brilla in Europa: solo Modric e Fabian Ruiz meglio di lui