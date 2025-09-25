Crisi Oikos | liquidazione giudiziale Esce di scena il fondatore Balestri i capitali dei dipendenti per la rinascita?

Cesena, 25 settembre 2025 – La crisi di Oikos, azienda di Gatteo produttrice di sofisticate vernici ecologiche da interno ed esterno (110 dipendenti e un fatturato di 36 milioni di euro all’apice del successo), approda alla sua estrema conseguenza. Nella giornata di ieri il giudice ha deciso di avviare la procedura di liquidazione giudiziale, ossia il procedimento che sostituisce il fallimento ed è finalizzato a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. Della procedura è stato incaricato nel ruolo di curatore il commercialista bolognese Antonio Gaiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crisi Oikos: liquidazione giudiziale. Esce di scena il fondatore Balestri, i capitali dei dipendenti per la rinascita?

In questa notizia si parla di: crisi - oikos

