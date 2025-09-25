Il denaro contante deve continuare a circolare poiché “ha un ruolo chiave nella crisi”. È quanto si legge in articolo pubblicato dalla Bce, legato alla diffusione del consuetudinario bollettino economico, dal titolo “Keep calm and carry cash”, ovvero “mantieni la calma e porta con te il contante”. La raccomandazione, già diffusa da Austria, Olanda e Finlandia, suggerisce di avere in casa tra i 70 e i 100 euro per ogni membro della famiglia. Perché la Bce consiglia di tenere contanti in casa La domanda sorge spontanea: perché la Banca centrale europea consiglia di avere sempre una piccola scorta di contanti? La ragione è spiegata in uno studio che, come precisa il Corriere della Sera, analizza la circolazione del contante durante i recenti periodi di crisi legati alla pandemia Covid-19, alla guerra tra Russia e Ucraina e alle altre tensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi e instabilità: la Bce avverte, serve una scorta di banconote per le emergenze