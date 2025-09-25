Il nuovo trailer gameplay di Crimson Desert ha finalmente svelato la data di uscita: l’atteso action RPG firmato Pearl Abyss debutterà il 19 marzo 2026. Presentato durante lo State of Play, il filmato ha catturato l’attenzione per l’intensità delle battaglie, la varietà delle situazioni affrontabili e le nuove meccaniche introdotte, tra cui la possibilità di pilotare un mech volante. Registrato direttamente su PlayStation 5 Pro, il trailer ha confermato la volontà dello studio di spingere al massimo sul piano tecnico e spettacolare. La storia si concentra su Kliff, mercenario appartenente ai Greymane, colpiti da una brutale imboscata notturna orchestrata dai Black Bears. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Crimson Desert riceve il nuovo trailer gameplay con la data di uscita