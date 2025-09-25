Criminalità Celentano | Chiederò il presidio della Polfer a Latina Scalo

Latina, 25 settembre 2025 – Latina si è tenuto un incontro tra la sindaca Matilde Celentano, la Giunta comunale e l’assessora regionale alla Sicurezza Luisa Regimenti. La riunione, a porte chiuse, è durata circa un’ora ed è stata seguita da un punto stampa. L’assessora ha confermato che, tramite un bando d’urgenza, saranno installate a breve 150 delle 300 telecamere di sorveglianza promesse dalla Regione. Attualmente ne sono operative 60. “Erano briciole”, ha commentato la sindaca, sottolineando la vastità del territorio comunale. Escalation criminale a Latina, in arrivo 300 telecamere di videosorveglianza Regimenti ha inoltre annunciato la creazione di una centrale operativa presso la polizia municipale: “Una centrale operativa – spiega – dove verranno fatti confluire, in tempo reale, tutti i dati delle telecamere, per avere un occhio su tutta la città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it