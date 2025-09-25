Crime drama esaltato come il miglior show di sempre ora in streaming
la serie tv “the mentalist”: trama, protagonisti e disponibilità in streaming. La popolare serie televisiva “The Mentalist” si distingue per il suo stile brillante, dialoghi acuti e trame complesse. La narrazione ruota attorno a un detective con capacità di lettura della mente, interpretato da Simon Baker, che affianca un team di investigatori nella risoluzione di crimini intricati. Questa produzione ha catturato l’attenzione del pubblico dal suo debutto nel 2008 fino al 2015, offrendo oltre 150 episodi ricchi di suspense e colpi di scena. trama e caratteristiche principali della serie. una storia avvincente tra indagini e psicologia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: crime - drama
TULSA KING: La terza stagione di "Tulsa King", serie crime-drama originale Paramount+ creata da Taylor Sheridan con protagonista Sylvester Stallone nei panni di Dwight "The General" Manfredi, esordisce oggi 21 settembre 2025 su Paramount+ con epis
A pochi giorni dal debutto della terza stagione, domenica 21 settembre, Paramount+ rinnova il crime drama #TulsaKing per un ulteriore, quarto ciclo di episodi.