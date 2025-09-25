Crescita economica e tutela dell' ambiente | Xi Jinping celebra il 70esimo anniversario della fondazione dello Xinjiang
Un grande raduno in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della regione autonoma uigura dello Xinjiang. Si sono tenute a Urumqi le celebrazioni per festeggiare l'importante traguardo storico raggiunto da questa regione situata nella Cina nord-occidentale. All'appuntamento era presente anche Xi Jinping, accompagnato da un'alta delegazione composta, tra gli altri, da Wang Huning, presidente del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, Cai Qi, direttore dell'Ufficio Generale del Comitato Centrale del PCC. Negli ultimi 70 anni, ed è uno degli aspetti più rilevanti da evidenziare, le persone di tutti i gruppi etnici dello Xinjiang hanno ottenuto miglioramenti tangibili nelle loro vite quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: crescita - economica
L’accusa di Greenpeace: “La spesa militare ci rende meno sicuri e non aiuta la crescita economica”
«Marche, terra di eccellenza che il Corriere Adriatico ha accompagnato nella sua crescita economica, culturale e democratica»
Cina: principale regolatore finanziario promette supporto rafforzato per la crescita economica
#Italia | Ocse conferma la crescita economica dell’Italia: 0,6 per cento nel 2025 https://acortar.link/qx9CTj - X Vai su X
È disponibile la terza edizione della Relazione di Impatto Wonder (2024). Si tratta di un appuntamento ormai consolidato, che testimonia il percorso che stiamo portando avanti come Società Benefit: un modo di fare impresa che intreccia crescita economica, - facebook.com Vai su Facebook
Crescita economica e tutela dell'ambiente: Xi Jinping celebra il 70esimo anniversario della fondazione dello Xinjiang - Celebrato a Urumqi il 70esimo anniversario della fondazione della regione autonoma dello Xinjiang Un grande raduno in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della regione autonoma uigura ... Riporta ilgiornale.it
Biodiversità: Mattarella, “promuovere modelli di crescita capaci di coniugare sviluppo economico e tutela della vita sul pianeta” - “Il tema scelto quest’anno per celebrare la Giornata mondiale della biodiversità – ‘Armonia con la natura e sviluppo sostenibile’ – richiama l’urgenza di ripensare il rapporto umanità- Come scrive agensir.it