Un grande raduno in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della regione autonoma uigura dello Xinjiang. Si sono tenute a Urumqi le celebrazioni per festeggiare l'importante traguardo storico raggiunto da questa regione situata nella Cina nord-occidentale. All'appuntamento era presente anche Xi Jinping, accompagnato da un'alta delegazione composta, tra gli altri, da Wang Huning, presidente del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, Cai Qi, direttore dell'Ufficio Generale del Comitato Centrale del PCC. Negli ultimi 70 anni, ed è uno degli aspetti più rilevanti da evidenziare, le persone di tutti i gruppi etnici dello Xinjiang hanno ottenuto miglioramenti tangibili nelle loro vite quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crescita economica e tutela dell'ambiente: Xi Jinping celebra il 70esimo anniversario della fondazione dello Xinjiang