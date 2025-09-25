Cresce il Montevarchi Ieri vittoria importante con il Seravezza

Arezzo, 25 settembre 2025 – Al "Gastone Brilli Peri" è finita per 3-2 la sfida infrasettimanale tra Montevarchi e Seravezza valevole per la 4a giornata della Serie D Girone E. Una vittoria di cuore quella degli uomini di Marmorini ottenuta grazie ad un'ora di gioco perfetta al di là del calo fisico avvenuto nel finale. Tre punti e prima vittoria stagionale, che oltre a portare il Montevarchi a 4 punti in classifica, ha evidenziato buoni segnali di crescita da parte di tutto il gruppo. Per la squadra lucchese invece si tratta del primo passo falso della stagione. Il Montevarchi dopo aver ottenuto solamente 1 punto in 3 partite, voleva raggiungere la prima vittoria in campionato e sistemare una classifica che fino a qui aveva  soddisfatto ben poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

