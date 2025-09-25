Cremella (Lecco) – Una molotov, ’solo’ per vendicarsi o per un avvertimento. Invece si è scatenato l’inferno. È stato probabilmente il lancio di una bomba incendiaria a innescare il rogo che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato un casolare nel centro storico di Cremella. A causa dell’incendio una bambina di 3 anni e i suoi genitori sono rimasti intossicati e sono stati ricoverati al Niguarda, una coppia di inquilini si è ferita saltando già dalla finestra per non morire bruciata, un caposquadra dei vigili del fuoco è stato colpito alla schiena da un calcinaccio crollato, sette appartamenti sono distrutti e inagibili e 14 persone sono rimaste senza casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremella, incendio doloso in cascina con 14 feriti: “Una molotov come vendetta”