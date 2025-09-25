Crandola sorpreso dalla grandine mentre cerca funghi | lo salvano i Draghi lombardi

Crandola Valsassina (Lecco), 25 settembre 2025 – I Draghi lombardi del Reparto volo dei vigili del fuoco hanno salvato in Valsassina un cercatore di funghi di 67 anni. Pioggia e grandine. Il fungaiolo è stato sorpreso dal maltempo mentre era in mezzo ai boschi, a cercare funghi appunto, a Crandola Valsassina. E' stato sorpreso prima dalla pioggia, poi dalla grandine. Era infreddolito, bagnato fradicio, disorientato. Non riusciva più a trovare da solo il sentiero per tornare a casa e il terreno era inoltre molto scivoloso, con il rischio che cadesse o scivolasse in un burrone ad ogni passo. Ha così chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

